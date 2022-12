Adamantina recebe o título de Capital Cultural do Estado de São Paulo

Premiação aconteceu como reconhecimento e valorização para os 21 municípios do estado que mais investem em arte, cultura e economia criativa

Adamantina foi premiada com o título de Capital Cultural do Estado. A premiação aconteceu como reconhecimento e valorização do Governo do Estado pelo fato do município estar investindo em arte, cultura e economia criativa. Além de Adamantina, mais 20 municípios foram premiados. Da Nova Alta Paulista, o município foi o único a ser premiado.

Para receber a premiação, Adamantina foi submetida a avaliação em diversos critérios e a seleção dos municípios premiados aconteceu por meio de uma chamada pública que faz parte do programa Juntos Pela Cultura.

Além do troféu que foi entregue, a Adamantina e os outros municípios selecionados ainda receberam recursos para realizar uma edição da Virada SP.

A solenidade aconteceu na capital paulista, no último dia 14, e contou com a presença do prefeito Márcio Cardim e dos secretários Sergio Vanderlei da Silva, de Cultura e Turismo, e Luciana Pereira, Desenvolvimento Econômico.

Estavam presentes ainda no evento, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari e a secretária de Cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres.

De acordo com secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, o prêmio recebido demonstra que o trabalho desenvolvido no município mostra a cultura como política pública.

“O nosso trabalho com os eventos vem valorizando os profissionais do ramo, nossos artistas e talentos, levando alegria e entretenimento à nossa população que é tão carente de arte e cultura”, afirma.

Conforme o prefeito Márcio Cardim, a conquista dessa premiação é mais uma em meio a tantos outros que foram recebidos em pouco menos de três meses.

“Estamos muito satisfeitos com todas as ações que temos realizado no município em todas as secretarias e isso tem ficado evidente com os títulos e prêmios nas áreas. O objetivo é trabalhar mais para conquistarmos mais e atendermos as demandas sempre com foco na geração de emprego e renda” finaliza o prefeito Márcio Cardim.

Virada SP

Adamantina “virou” a capital cultural de São Paulo em agosto. A cidade foi a primeira do estado a receber a Virada SP que durou 24 horas, tendo início no sábado (13) e encerrando no domingo (14) com o show de Fafá de Belém que lotou o Parque dos Pioneiros e encerrou a programação que chegou à cidade pela primeira vez.

Os shows que fizeram parte da programação foram: Odair José, Tassia Reis e Marília Lopes, que abriu a Virada SP no sábado no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni. A praça Élio Micheloni, também recebeu a apresentação da Jazz na Kombi e, ainda, Jazz Band Forró na Pista e o Projeto Symbiosis.

A estrutura ainda contou com dois palcos no Parque dos Pioneiros que receberam Banda Sem Limites, Mamom, Estilo Atrevido, Los Kandangos, Clube do Balanço e Allan e Zé Rodrigo.

A Feira Camaleão também esteve presente com Food Trucks, Moda, Gastronomia, Artesanato, Decoração e Utilidades, Bem Estar, Kids, Acessórios.