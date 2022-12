Carro fica parcialmente submerso e caminhão tomba após colisão na SP-294

O acidente aconteceu próximo ao trevo do Alto íris em Flórida Paulista. Carga de blocos se espalhou pela rodovia.

Um acidente envolvendo um veículo Fiat Siena e um caminhão carregado de blocos ocorreu por volta das 18h20 desta terça-feira próximo ao trevo do Distrito de Alto Íris em Flórida Paulista causando a interdição total da rodovia.



A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no local e falou com o motorista do caminhão que tem 65 anos de idade e que mora em Pacaembu.



Ele relatou que “seguia sentido Pacaembu / Flórida Paulista com o caminhão carregado de blocos que seriam entregues em Paraíso (região de Catanduva), quando houve a conversão do veículo Siena que teria tentado atravessar a pista para entrar em uma propriedade rural que fica às margens da rodovia”.



“Não deu tempo de frear e evitar. Após a batida, o caminhão tombou e foi um susto enorme”, contou o caminhoneiro ainda bastante abalado, porém, sem ferimentos que necessitassem de socorro especializado naquele momento.



Após a colisão, o veículo Siena foi parar em uma grande poça de água das chuvas que ficou represada às margens da rodovia. O motorista do carro que ficou parcialmente submerso, ficando retido em seu interior.



Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia prestaram os primeiros atendimentos e o encaminharam para uma unidade de saúde.



O trânsito segue interditado no local e requer a atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho.



A ocorrência segue em andamento, estando sujeito o conteúdo desta reportagem a alterações ou adição de informações.