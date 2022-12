DRACENA: Santa Casa comemora 65 anos

Do pioneirismo dos fundadores até o comprometimento dos tempos atuais se passaram 65 anos. Concebido do idealismo dos abnegados fundadores, a união de forças e ideais, levantando tijolo por tijolo, fizeram construir um hospital, que ao longo de sua trajetória se tornou referência para uma região e assim por adoção se fez verdadeiro hospital com objetivo no atendimento regional.

Os irmãos, mantenedores da entidade, dispuseram dos seus recursos financeiros e do prestígio social e moral para angariar recursos e manter o hospital, com a força de trabalho dos colaboradores e o conhecimento e o protagonismo do corpo médico e paramédico, enfim um consórcio vocacionado para cuidar da gente.

Na atualidade, o hospital tem buscado inovar seu parque tecnológico, dando aos profissionais a melhor possibilidade de diagnóstico e tratamento. A exemplo disso é o setor de imagem com um novo tomógrafo computadorizado adquirido com a força da comunidade liderada por um grupo de voluntários; uma nova unidade de hemodiálise; novas especialidades como a neurocirurgia e neurologia e, busca de novas especialidades.

Assim, a Santa Casa de Dracena comemorou no último dia 8 de dezembro, mais um ano, sendo completados 65 anos, sendo um hospital de referência regional, um orgulho dos dracenenses e de toda a região.