FLORA RICA: Prefeitura anuncia concurso público para diversas áreas

A Prefeitura de Flora Rica divulgou a abertura das inscrições de um novo concurso público, que tem por objetivo a contratação de profissionais de diferentes áreas para o quadro de pessoal do município.

De acordo com o certame, este concurso busca formar cadastro reserva para os cargos das respectivas escolaridades:

-Nível fundamental incompleto: coletor de lixo, cozinheira, gari.

-Nível fundamental completo: eletricista, motorista III, operador de máquinas, tratorista, pintor,

-Nível médio: almoxarife, auxiliar administrativo, monitor de recreação, escriturário, orientador social, segurança escolar, auxiliar de enfermagem.

-Nível superior: assistente social, contador, educador de creche, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professor de educação básica II – geografia, professor de educação básica II- história, psicólogo.

Caso contratado, o salário a ser recebido pelo profissional varia entre R$ 1.254,99 a R$ 3.190,00, referente a jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas.

Os interessados devem se inscrever no período de 15 a 27 de dezembro de 2022, exclusivamente via internet, no site do Portal CMM Concursos, mediante o pagamento de R$ 20,00 a R$ 40,00 de taxa de participação, de acordo com a escolaridade.

Como critérios de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 5 de fevereiro de 2023. Já para os cargos de motorista, operador de máquinas e tratorista, será realizada prova prática.