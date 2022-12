FLÓRIDA: Em clima de Natal, praça central vira grande atração neste final de ano

Com o objetivo de trazer o clima de Natal para os floridenses e os visitantes neste final de ano, a Prefeitura de Flórida Paulista mais uma vez realizou a decoração da praça Gerson Veronezi Ferracini com diversos enfeites natalinos.

Através de um trabalho de iniciativa do Fundo Social e que contou com a participação de diversos setores da Prefeitura nas últimas semanas, o trabalho foi intenso visando enfeitar a praça central da Cidade Amizade.

E o trabalho foi surpreendente com grande criatividade e muitas luzes que deixaram o local como atração deste final ano.

De acordo com a opinião da população floridense, a decoração da praça superou todos os anos anteriores.

No local foram utilizados milhares de luzes e enfeites de Natal, tecidos e armações de ferro para decorar os diversos canteiros de flores do jardim, coreto e árvores. As entradas de acesso à praça também receberam várias cascatas de luzes.