Policial penal de Lucélia morre em acidente

O policial penal Rodinei Bonfim Gomes, de 37 anos, de Lucélia, e que atuava em uma unidade penitenciária em Registro (no Vale do Ribeira), morreu na manhã desta terça-feira (20) em um acidente de trânsito na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Chavantes, na região de Ourinhos.

O acidente foi na altura do km 352 da Rodovia, por volta das 9h40 de hoje. O policial penal seguia pela Rodovia pilotando uma moto Honda Twister, com placa de Lucélia, quando por motivos a apurar perdeu o controle do veículo, colidindo em um caminhão canavieiro. Ele morreu no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e outras, de apoio, foram acionadas para o atendimento à ocorrência. O corpo do policial penal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para posterior liberação aos familiares, e deve ser velado e sepultado em Lucélia (informação sobre velório e sepultamento sujeita a atualização a qualquer momento).

As circunstâncias e eventuais responsabilidades acerca do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.