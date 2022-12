Único parlamentar da região de Presidente Prudente eleito, Deputado Mauro Bragato é diplomado pelo TRE/SP

Único representante da região de Presidente Prudente, o deputado Mauro Bragato recebeu o diploma do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para mais um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 19/12.

Bragato foi reconduzido para exercer o seu 11º mandato, se consolidando como uma das maiores lideranças da região. “Hoje é um dia muito especial para mim. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo validou o resultado das urnas. É uma honra para mim, como o único parlamentar eleito da região de Presidente Prudente e do Oeste Paulista ser reconduzido para uma um mandato, que será muito desafiador e com muito trabalho”, destacou o deputado.

A entrega do diploma acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. O documento é indispensável para que o parlamentar tome posse em 15 de março de 2023- que e é quando o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo começa.

Além do Bragato, foram diplomados outros 93 deputados estaduais, 70 deputados federais paulistas, o senador Marcos Pontes e seus dois suplentes, o governador eleito Tarcísio de Freitas e seu vice, Felício Ramuth.