Acidente com caminhão canavieiro de Flórida Paulista resulta na morte de uma pessoa

Um homem de 37 anos de idade morreu na manhã desta quarta-feira (21), em um grave acidente envolvendo o carro que dirigia, pertencente à uma usina e um caminhão canavieiro que é de uma empresa de Flórida Paulista e que no momento da colisão estava vazio.

O acidente ocorreu na área rural, entre Martinópolis e Caiabu, local cercado por plantações de cana-de-açúcar.



A vítima ficou presa nas ferragens do veículo e apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros e da equipe da EixoSP que mesmo não estando na área de atendimento da concessionária, deslocou uma equipe para prestar socorro, mas infelizmente o homem não resistiu e acabou falecendo no local.

Apesar do susto, o condutor do caminhão não sofreu ferimentos graves e também recebeu apoio dos socorristas.

As causas do acidente vão ser apuradas em um inquérito instaurado pela Polícia Civil.