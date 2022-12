Acidente em vicinal deixa três feridos

Um iacriense e dois bastenses sofreram ferimentos em colisão ocorrida na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Iacri. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira no quilômetro 99, município de Bastos. As vítimas foram conduzidas, inicialmente, para atendimento no Pronto Socorro Municipal de Bastos, sendo que uma seria transferida para Tupã e outras duas, que pagam plano de saúde particular, aguardavam para serem atendidas em um consultório médico conveniado.

Segundo informações, por motivos a serem esclarecidos pela Perícia Técnica, uma picape Saveiro, placas de Bastos, e um Fiesta, placas de Iacri, se envolveram em uma colisão, cujas circunstâncias não foram informadas. Devido o acidente, registrado pela Polícia Militar Rodoviária, sofreram ferimentos um iacriense, que foi conduzido pela ambulância de Bastos para o Pronto Atendimento Municipal de Iacri, e um casal bastense, que foi conduzido para receber cuidados médicos no Pronto Socorro Municipal de Bastos.

O casal morador em Bastos foi atendido no Pronto Socorro Municipal e está em observação, aguardando o horário da consulta em Tupã, que será realizada através do plano de saúde particular. O morador de Iacri, será transferido para uma unidade de saúde em Tupã.