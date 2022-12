FLÓRIDA: Pista de cooper recebe nova pintura

A pista de cooper de Flórida Paulista localizada próximo a Santa Casa, recebeu nos últimos dias uma nova pintura.

Os serviços de reparos e nova pintura foram realizados com as mãos de funcionários da Prefeitura Municipal, através do setor de Obras e Serviços.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Flórida Paulista, que tem buscado revitalizar prédios, praças e espaços públicos.

Esse trabalho é de suma importância, pois há valorização do espaço público beneficiando as estruturas, sendo forma de demonstrar o compromisso com o desenvolvimento e cuidado com estrutura do município.

De acordo com informações do setor de Obras, após a finalização da pista, o pessoal de pintura já está realizando os reparos nas arquibancadas.

Esse trabalho garante uma completa remodelação da pista de cooper que conta agora com uma praça esportiva a Areninha, sendo um espaço de campo de futebol society com grama sintética, basquete, arquibancada e iluminação.

O espaço será inaugurado no próximo dia 28 de dezembro quando entregarão para utilização da comunidade floridense.