IRAPURU: Lâmpadas de LED são instaladas e garante melhor qualidade na iluminação pública

Dentro da proposta de expandir e melhorar a rede elétrica da cidade, a Prefeitura de Irapuru realizou a troca de lâmpadas comuns por luminárias de LED.

Foram colocados as novas lâmpadas na entrada e na parte central da cidade, beneficiando pontos das avenidas principais.

De acordo com a administração municipal essa é apenas a primeira etapa de um trabalho que pretende realizar em toda a cidade.

“Assim que tivermos disponibilidade financeira, instalaremos LED em todas as ruas da cidade, oferecendo aumento no bem-estar de nossos moradores”, informa a administração.

O dispositivo LED é capaz de emitir luz de forma eficiente e econômica, sendo assim uma alternativa interessante para a iluminação pública, além de aumentar a claridade e ser um instrumento a mais na segurança de pedestres e motoristas.

Nessa primeira etapa foi trocado um total de 330 lâmpadas sendo que a melhoria significativa na iluminação pública da cidade foi reconhecida por moradores e comerciantes que elogiaram a iniciativa.

De acordo com a placa da obra, investiram nesta etapa o valor total de R$ 451.412,94 com recursos do Governo do Estado sendo contratada pela Prefeitura através de licitação a empresa Degrande & Santos Instalações Elétricas que executou a obra.