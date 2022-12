Quadrilha é presa após roubo em frigorífico

Cinco indivíduos, que seriam de São Paulo (SP), foram presos acusados de praticarem roubo contra uma empresa de Herculândia (SP), na tarde desta segunda-feira, dia 20. A prisão foi realizada por policiais militares na cidade de Pompeia (SP), após os criminosos tentarem fugir em um veículo, e a ação resultou ainda recuperação de um malote com dinheiro roubado.



De acordo com a Polícia Militar, os cinco indivíduos armados invadiram a empresas, amarraram funcionários, roubaram o malote contendo dinheiro, cheques e cartões e fugiram em um veículo. Após denúncia do crime, as equipes de Rádio Patrulhamento e Força Tática, de imediato, iniciaram uma ação coordenada para a interceptação dos ladrões e conseguiram localizá-los em Pompeia.



Ainda segundo a Polícia Militar, os indivíduos desobedeceram ao sinal de parada para a abordagem, sendo feito breve acompanhamento e, após o automóvel bater contra uma árvore, os acusados desembarcaram do carro, apontaram arma de fogo para os PMs que, necessitando se defenderem, balearam um dos bandidos e conseguiram prender os outros quatro indivíduos.

A Polícia Militar, que recebeu apoio da Polícia Militar Rodoviária nas diligências, informou ainda que com os indivíduos foram apreendidos um revólver 38, duas pistolas 9 milímetros, além de dinheiro e objetos subtraídos na empresa. Os presos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília e o indivíduo alvejado permaneceu internado sob escolta policial.