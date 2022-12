FLÓRIDA: Vereador professor Rafael recebe o Prêmio Melhores do Ano

Na noite de sexta-feira (9), o vereador professor Rafael recebeu a placa condecorativa do Prêmio Melhores do Ano – Flórida Paulista 2022.

Tal conquista por parte do edil, se deu através de pesquisa de opinião pública realizada pelo promotor do evento, o Grupo Folha Regional (jornal, TV e site), na qual o professor Rafael obteve expressiva votação no quesito “vereador mais atuante”.

Ao ser convidado pelo cerimonial para se aproximar do palco do Imperial Eventos para receber a homenagem, professor Rafael foi bastante aplaudido pelos presentes e também ganhou elogios e comentários positivos na transmissão ao vivo realizada pela TV Folha Regional.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, professor Rafael enfatizou que a conquista do Prêmio Melhores do Ano, outorgado pela população floridense, o deixou muito feliz e agradecido.

“Isso mostra que estamos fazendo um trabalho sério e transparente. O mandato é meu, mas quem nele manda é a população. Estarei sempre pronto para defender os interesses dos munícipes e representa-los de forma séria e responsável quando for chamado ao dever”, destacou.