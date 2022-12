JUNQUEIRÓPOLIS: Município passa a integrar o Programa + Pecuária Brasil

O lançamento online do programa no município ocorreu no dia 8 por videoconferência com os representantes da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), prefeito Osmar Pinatto, vereadores, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e o diretor do Agronegócio Josemar de Souza (Nego) e equipe.

Durante a reunião, o prefeito Osmar Pinatto destacou a importância de oferecer tecnologia aos agropecuaristas familiares, para garantir os melhoramentos genéticos, crescimento na produção de rebanhos e fortalecer a atividade e economia local.

O Programa + Pecuária Brasil surgiu de uma parceria entre a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) e a empresa Alta Genetics Brasil, onde é aderido por municípios que desejam instituir as atividades de melhoramento genético do rebanho bovino de corte e leite.

Serão atendidos criadores que se enquadrarem nos requisitos mínimos do projeto, como implantação de boas práticas agropecuárias, bom manejo do solo e da pastagem e que tenham um planejamento agropecuário. Vale lembrar que o projeto terá duração de 4 anos, e enquanto isso o pecuarista pode adequar-se para receber o benefício.

É importante ter a visão de que esta ação é mais do que o oferecimento gratuito de protocolos de inseminação artificial no município, ela aborda boas práticas e planejamento agropecuário, manejo do solo, da água e das pastagens, nutrição, sanidade e bem-estar animal e outros temas, devidamente funcionais e aplicados à realidade de cada pecuarista.

Os interessados podem procurar a Casa da Agricultura desde o dia 14 para receber as informações necessárias e realizarem seus cadastramentos ao projeto.

O diretor Josemar de Souza levou o comunicado a todos os produtores envolvidos com a pecuária de corte e leite do município, para procurarem a Casa da Agricultura, onde vão receber as informações e realizar o cadastramento de adesão ao projeto.