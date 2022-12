Quase 3,5 mil presos deixam as penitenciárias da região na “saidinha de Natal”

De acordo com os dados repassados pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) a unidade com o maior número de presos beneficiados com a saída temporária de fim de ano no Oeste Paulista é o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Pacaembu, com o total de 1.201 detentos.

Na sequência, aparecem a Penitenciária 1 de Presidente Bernardes (SP), com 338, a Penitenciária de Montalvão, em Presidente Prudente, com 276 presos beneficiados, e a Penitenciária de Marabá Paulista (SP), com 255.