Acidente na SP-294 acende alerta à concessionária do pedágio por perigos no acostamento

Motorista caiu com carro em buraco com cerca de dois metros de profundidade que estava cheio de água



O acidente ocorrido no início da noite de terça-feira (20), na altura do km 612 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) próximo ao trevo de Alto Íris em Flórida Paulista, acendeu um alerta tanto para os usuários, quanto para a empresa EixoSP que administra a cobrança do pedágio na via.

Após a colisão com um caminhão carregado de blocos cerâmicos, o veículo Fiat Siena, ocupado por um morador de Flórida Paulista, foi parar em um grande buraco localizado a menos de dois metros da margem da rodovia e que estava tomado por águas pluviais.

Pessoas que prestaram os primeiros socorros à vítima e que acionaram o Corpo de Bombeiros, disseram que por pouco o homem sofreu um afogamento, já que o carro ficou parcialmente submerso e tomado pela água existente no local e o homem imergido até o pescoço.

Tal fato, gera o “acender da luz vermelha” de atenção para que a empresa faça as manutenções e obras necessárias para a segurança dos milhares de usuários que diariamente trafegam pelo local e que estão sujeitos a sofrerem as consequências da falha infraestrutura das pistas, mais em especial, a do trecho em que houve o acidente.



Nossa reportagem esteve na manhã de quarta-feira (21) no local dos fatos e constatou a veracidade das informações trazidas ao jornalismo Folha Regional pelos internautas e pessoas que acompanharam o dramático socorro da vítima no momento do acidente.

Nota-se claramente, que qualquer motorista / motociclista que por urgência necessitasse acessar o leito carroçável em vegetação existente no local, sofreria um sério acidente ao cair no buraco que aparenta ter pelo menos dois metros de profundidade.



Para especialista em tráfego e engenharia viária consultados pela Folha Regional, simples obras de terraplanagem ou mesmo de cobertura do grande buraco existente no local, seriam suficientes para que o acidente tivesse suas proporções minimizadas, evitando assim os danos que proporcionou à vítima e a dificuldade das equipes de resgate.

Nossa reportagem encaminhou um pedido de informações cobrando ainda um posicionamento à concessionária EixoSP e aguarda o retorno do mesmo para que a empresa possa dar sua posição sobre o assunto trazido neste conteúdo.