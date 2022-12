MICALÇ CALÇADOS apresenta seu novo e moderno prédio

A Micalç Calçados de Flórida Paulista apresentou na semana passada aos clientes da Cidade Amizade o seu novo, amplo e moderno prédio.

Localizado na avenida São Paulo, 373, o prédio da Micalç passou por uma grande reforma e ganhou um projeto de iluminação e ambientação que foi desenvolvido e apresentado aos clientes.



Com as inovações apresentadas, os clientes passam a contar com um espaço maior e com tudo o que precisam para fazer a moda dos pés em um único lugar e na empresa que é referência no comércio de calçados em Flórida Paulista.

A Micalç Calçados tem o comando dos empresários Manuel, Bete e Fausto Tavoloni. Telefone: (18) 3581-1147. Visite e confira a “nova Micalç”.

CONFIRA AS FOTOS