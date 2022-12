OSVALDO CRUZ: Santa Casa reativa enfermaria para pacientes com Covid-19

A Santa Casa de Osvaldo Cruz reativou uma ala para internação de pacientes com Covid-19 por conta do recente aumento do número de pessoas com a doença. Os leitos são para os casos onde o paciente precisa da internação, mas sem a necessidade de tratamento em UTI.

A diretora administrativa, Elizabeth Koga, diz que a equipe já buscou organizar os atendimentos. O paciente entra pelo pronto socorro, é atendido em uma tenda separada dos demais e caso seja necessária a internação, o paciente será encaminhado para os leitos isolados.

Desde que foram desativados os leitos de UTI Covid, todos os casos de paciente com covid eram encaminhados para o centro de referência em Marília.

Porém, Osvaldo Cruz teve um recente aumento no número de positivados pela doença sendo necessário a reativação dos leitos de enfermaria.