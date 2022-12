ARTIGO: NATAL

No dia 25 de Dezembro comemoramos o nascimento de Jesus, uma data que marcou a história da humanidade pelo gesto de Amor Incondicional movido pela Trindade (Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo) em favor das pessoas que vivem num mundo como ovelhas sem Pastor.

Jesus é o grande personagem da história que com os seus ensinamentos, tem transformado de modo positivo a vida de milhões de pessoas através dos séculos.

No mundo atual, a chegada do Natal, parece ser um momento em que situações bilicosas ficam atenuadas. Laços afetivos rompidos são reatados de maneira maravilhosa. Surtos de bondade invadem as pessoas promovendo gestos de generosidade coletiva.

Nesta data existe o hábito de troca de presentes entre as pessoas, de festas opulentas e viagens para lugares de sonhos e fantasias.

Todavia se olharmos para o aniversariante desta data, veremos que a essência é outra: Relembrar o nascimento de Cristo Salvador, aproveitando este tempo para agradecer pela vida de nossos familiares, pela saúde, pelo trabalho, pela paz, etc.

Temos que tomar o cuidado para não entrarmos na onda da sociedade capitalista e enfiarmos o “pé na jaca” do consumismo irresponsável, que gera a desorganização financeiras das famílias, o uso de recursos naturais essenciais em situações supérfluas e a frustração de não conseguir preencher o vazio existencial de cada um através da falsa terapia das compras. Logo o Natal passa e voltamos para a vida real e rotineira.

Que neste momento especial possamos resgatar a coragem para enfrentar as adversidades, focando sempre em melhorias e crescimentos.

Que venhamos a desenvolver o amor e demonstrá-lo de peito aberto, oferecendo generosidade aos outros.

O Natal é um momento de delicadeza, perdão e reencontro. Aproveite cada lance. Diminua as distâncias, prolongue os abraços, esbanje sorrisos. Ilumine, acolha, acredite e seja a inspiração para alguém.

Seja para os outros o Natal que você gostaria de receber! Feliz Natal!

Aguinaldo Adelino Carvalho

Palestrante, Psicoterapeuta e Teólogo.