Grupo de Amigos e PM promoveram a “passagem do Papai Noel” em Irapuru

Aconteceu no domingo (18), a tradicional distribuição de brinquedos e visita do Papai Noel promovida pelo Grupo de Amigos juntamente com a Polícia Militar de Irapuru contando com doações recebidas de pessoas dos mais diversos segmentos da comunidade.

O evento teve início às 16h e a carreata com o “bom velhinho” seguiu passando por diversos pontos da cidade levando além da alegria e a magia do natal, bolas, refrigerantes e kits de doces para as crianças.

Segundo a organização, foi um momento de bastante alegria e contagio dos participantes com o clima natalino, tornando assim o fim de ano de pessoas em todas as idades mais feliz.

Os organizadores também agradeceram a participação da população irapuruense que mais uma vez se uniu garantindo a realização do evento.