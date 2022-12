Osvaldo Cruz inaugura unidade do Poupatempo

Com homenagem ao dentista David Sebastião de Oliveira, o conhecido Doutor David, Osvaldo Cruz inaugurou nesta sexta-feira (23) sua unidade do Poupatempo do Governo do Estado.

O serviço tem capacidade para realizar até 130 atendimentos diários. De segunda-feira dia 26, em diante os atendimentos já passam a ser feitos apenas com datas e horários marcados.

Em Osvaldo Cruz são oferecidos serviços como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da carteira de motorista, mudança na característica ou download interestadual de veículos e outros.

Nos canais eletrônicos são mais de 250 serviços disponíveis através do endereço www.poupatempo.sp.gov.br.