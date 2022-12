Mulher cai de viaduto na SP-294 em Flórida Paulista

Uma mulher caiu do viaduto localizado no trevo de Flórida Paulista na madrugada deste domingo (25).

A reportagem do jornal e site Folha Regional foi acionada por volta das 2h40 e se deslocou até o local, onde já se encontravam equipes de radiopatrulha da Polícia Militar, Força Tática e profissionais da concessionária EixoSP que prestavam os primeiros atendimentos à vítima.



O tráfego pelo local precisou ser interrompido por alguns minutos até a remoção da mulher que ficou caída sobre a faixa de rolamento.

Após ser estabilizada, a vítima queixava-se de dores e foi conduzida para o Pronto Socorro de Adamantina, onde passaria por atendimento médico e exames que atestariam seu estado de saúde.

Um familiar falou com nossa reportagem e informou que ela sofreu fratura na costela e ferimentos pelo corpo. A mulher permanece internada na Santa Casa de Adamantina.

As primeiras informações, ainda que extraoficiais, são de que a mulher teria tentado contra a própria vida, porém, a situação será tratada em um inquérito que deve ser instaurado pela Polícia Civil.

PERTENCES NO PONTILHÃO



Ao checar as condições do local em que houve a queda da mulher, nossa reportagem deparou se com um recipiente popularmente chamado de “corote”, que continha em seu interior certa quantidade de líquido vermelho, aparentando ser bebida alcóolica.

Também foram observados um maço de cigarros e um par de chinelos. Todos os objetos estavam no local e direção semelhantes ao qual a vítima sofreu a queda.

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina compareceu ao local e registrou a ocorrência.

VALORIZE A VIDA!



O Centro de Valorização da Vida, o “CVV”, presta apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.