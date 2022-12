Dracena é a quarta cidade do Brasil a receber certificação por boas práticas na gestão pública

O ano de 2022 está terminando e o município de Dracena, tem bons motivos para comemorar e renovar as esperanças para o ano que vem chegando.

A gestão municipal, representada pelo prefeito André Lemos recebeu na tarde desta sexta-feira, 23, o Selo Município +Azul Caixa, nível Topázio.

Dracena foi a quarta cidade no Brasil e a segunda no Estado de São Paulo a conseguir esta certificação, o que isso quer dizer, é que o município foi reconhecido por fazer uma gestão responsável e eficiente.

O Selo Município +Azul Caixa tem por objetivo reconhecer as cidades que aplicam as melhores práticas de governança e sustentabilidade na gestão pública local, utilizando de maneira responsável os recursos financeiros e ambientais, objetos do Selo, proporcionando aumento do bem-estar e qualidade de vida aos munícipes, associado ao desenvolvimento urbano sustentável.

A certificação da Caixa conta com quatro níveis do selo, sendo Diamante (100) pontos; Safira (80) pontos; Topázio (70) pontos e Cristal (60 pontos).

O Selo tem prazo de dois anos e não teve custo nenhum para o município.

O prefeito André Lemos afirmou estar orgulhoso pelo reconhecimento, uma vez que apenas 10 cidades brasileiras receberam a certificação Selo Município +Azul Caixa. “Estamos no caminho certo, parabenizo todo secretariado e todos que fazem parte da nossa equipe de trabalho”, comemorou o chefe do executivo municipal.

A certificação foi entregue no gabinete municipal, através do superintendente de filial Rodrigo Mesquita Spolador e José Alexandre do Rego, superintendente regional de governos da Caixa.

Acompanharam o ato, os secretários da Fazendo Thiago Vicente dos Santos e Sérgio Ricardo Baravelli, Administração e Infraestrutura (interino), o vereador Danilo Ledo, que assumirá a presidência do Legislativo local no próximo ano e ainda o diretor de Gestão de Convênios da Prefeitura, Lucas Lundquist, a quem o prefeito André cumprimentou pelo bom trabalho desenvolvido à frente dos convênios.