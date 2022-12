Envolvido em acidente é preso por embriaguez e porte ilegal de arma de fogo

Um acidente foi registrado entre um Toyota Corolla e o Ford Escort no domingo (25) no semáforo da esquina das avenidas Dr. Miranda e Max Wirth terminou com o motorista do Escort preso por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma.

De acordo com a Polícia Militar, logo após o acidente o veículo Escort estava impossibilitado de transitar.

O motorista do Ford, 25, é pessoa com passagem anterior pela Polícia por roubo estava bêbado. Questionado ele confessou ter feito de uso de álcool e cocaína.

O condutor do Corolla, 66, precisou de atendimento médico e permaneceu em observação na Santa Casa. Dentro do Escort a Polícia localizou uma espingarda.

Testemunhas disseram que pouco antes o motorista do Escort teria feito manobra perigosa pela Doutor Miranda em trecho próximo da Avenida Brasil.

A Polícia Militar registrou o caso e o motorista do Ford foi preso.