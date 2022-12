FLÓRIDA: Concurso “Somos todos Natal” premia empresas e residências mais enfeitadas

Aconteceu no último dia 20 de dezembro a divulgação do resultado do concurso “Somos todos Natal” realizado pela Prefeitura Municipal e Fundo Social em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista.

De 8 a 13 de dezembro foram realizadas coletas de dados e fotografias das residências e estabelecimentos comerciais que manifestaram interesse em participar da ação, decorando suas fachadas.

Entre as empresas enfeitadas os vencedores foram: 1º lugar: Supermercados Ikeda (178 curtidas); 2º lugar: Maganize Hollywood (134 curtidas) e 3º lugar: Farmácia Farmavida (91 curtidas).

Já entre as residências enfeitadas os vencedores foram: 1º lugar: Zeza (261 curtidas); 2º lugar: Jucelina Moura (152 curtidas) e 3º lugar: Laís Maiara (141 curtidas).

Os ganhadores receberam prêmios pela participação e ainda tiveram as fotos divulgadas nas redes sociais da Prefeitura de Flórida Paulista.