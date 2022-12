OSVALDO CRUZ: Prefeitura recebe nova van com acessibilidade

A Prefeitura de Osvaldo Cruz, através da Secretaria de Assistência Social, recebeu uma van com recursos de acessibilidade.

O veículo foi conquistado por meio do Programa Cidade Acessível do Governo do Estado de São Paulo, e já está à disposição da população.

De acordo com a Prefeitura, a van será utilizada para atender todas as famílias que são atendidas pela área de Assistência Social.

A van adaptada possibilita um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas. O veículo possui 9 lugares para passageiros, sendo 3 lugares exclusivos para cadeiras de rodas. São equipados com sistema de elevador para acesso da cadeira de rodas ao veículo, além de ar-condicionado, fixadores e cintos de segurança, garantindo maior mobilidade e conforto.

“Com a entrega desses veículos, é possível levar um serviço de maior qualidade para a população, principalmente de quem depende dos veículos acessíveis. Assim, o Governo do Estado demonstra o constante apoio às prefeituras paulistas em suas demandas mais importantes”, afirmou o Governo do Estado no ato de entrega aos municípios.