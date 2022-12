Goleiro luceliense Gabriel Gasparoto é apresentado no Figueirense

O bom goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, 29 anos, foi apresentado em seu novo clube, o Figueirense F.C. de Florianópolis.

Gabriel Gasparotto que já iniciou os treinamentos com os demais companheiros, chega para ser o titular da equipe, já que o até então goleiro titular e ídolo Wilson está no departamento médico se recuperando de uma cirurgia no ombro.

Além de substituir Wilson, o luceliense terá a missão de levar o Figueirense F.C. a disputa do título do Campeonato Catarinense e conduzir o time no Campeonato Brasileiro da Série- C/2023 para Série- B /2024, títulos este que ele já tem no currículo com Novorizontino e Mirassol.

“Chego aqui para mostrar meu trabalho e meu potencial, dando o melhor de mim e ajudar o Figueirense F.C. nas conquistas em 2023”, disse Gabriel Gasparotto em sua apresentação a imprensa.

DOIS ACESSO NO BRASILEIRO

O goleiro Gabriel Gasparotto tem dois acessos em sua carreira, sendo o primeiro no Campeonato Brasileiro da Série – C para a Série B, que foi em 2021, com o Grêmio Novorizontino.

Ele repetiu o feito este ano no Mirassol F.C., conquistando novamente o acesso do Brasileiro da Série- C para Série B.

EX CORINTHIANS

O goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, no time do Figueirense terá como seu comandante o treinador Cristóvão Borges ex S.C. Corinthians.