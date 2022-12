LUCÉLIA: Município recebe van adaptada para transporte de pessoas com deficiência

O município de Lucélia recebeu van adaptada para transporte de pessoas com deficiência pelo Programa Nova Frota.

O veículo foi conquistado por meio do Programa Cidade Acessível do Governo do Estado de São Paulo, e já está à disposição da população.

A van adaptada, zero quilômetro, chegou na semana passada para ser utilizada pelo município e ficou exposta em frente ao Paço Municipal.

De acordo com a Prefeitura, a van vai possibilitar o transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas.

O veículo possui 9 lugares para passageiros, sendo 3 lugares exclusivos para cadeiras de rodas. São equipados com sistema de elevador para acesso da cadeira de rodas ao veículo, além de ar-condicionado, fixadores e cintos de segurança, garantindo maior mobilidade e conforto.