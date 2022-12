Segue a todo o vapor a pavimentação da vicinal Prudente/Ameliópolis ao rio do Peixe/Flórida

O Governo do Estado de São Paulo está realizando as obras de pavimentação do trecho da estrada vicinal “Raimundo Maiolini” entre o Distrito de Ameliópolis/Presidente Prudente ao rio do Peixe/Flórida Paulista, interligando a região da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista.

A obra que há mais de três décadas é esperada pela população da Nova Alta Paulista e Sorocabana, encurtará a distância entre Flórida Paulista e Presidente Prudente em mais de 50 km e será executada inteiramente com recursos destinados pelo Governo do Estado.

Após processo licitatório realizado pelo Governo do Estado através do DER, foi contratada empresa para a execução da obra.

A empresa contratada foi a Vitória que assinou contrato com o Governo do Estado no valor total de R$ 19.272.027,29 com prazo de entrega em até 12 meses.

O trecho sem asfalto é de Ameliópolis (distrito de Presidente Prudente) até a ponte do rio do Peixe (divisa com Flórida Paulista), sendo um total de cerca de 10,44 km, o restante está tudo pavimentado. Portanto o Governo do Estado com 10 km de asfalto fará uma nova ligação entre as regiões da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista.

A reportagem do jornal e site Folha Regional percorreu toda a extensão de 10,4 km de estrada sem asfalto e as obras estão a todo o vapor, com homens e máquinas trabalhando e o asfalto já sendo iniciado.