AME de Dracena inicia o serviço de quimioterapia

A partir de hoje, dia 29 de dezembro, nas dependências do AME Dracena, Unidade que tem sua gestão realizada pela OSS – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, iniciará a realização de sessões para tratamento de quimioterapia intravenosa e intramuscular em pacientes da Nova Alta Paulista.

Este projeto da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo visa a implantação de uma extensão do serviço de terapia antineoplásica do Hospital Regional de Presidente Prudente no AME Dracena, realizando tratamento de Quimioterapia e Imunoterapia.

O serviço teve seu início em 14 de setembro, com a distribuição de medicamentos quimioterápicos e de hormonioterapia via oral a 76 pacientes, evitando assim o deslocamento destes até o município de Presidente Prudente.

Já as sessões de quimioterapias e hormonioterapia intravenosas e intramuscular começarão atendendo quatro pacientes, aumentando gradativamente, sendo que a capacidade é de até 120 sessões por mês.

O provedor da OSS – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, Celso Xavier Santin, gestora do AME Dracena, destaca a importância deste projeto, tanto para que os pacientes tenham seu tratamento sem percorrerem grandes distâncias, bem como o aumento da capacidade operacional do serviço.