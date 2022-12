Bombeiros encontram corpos de 5 da mesma família após cratera ‘engolir’ carro em Araraquara

As vítimas localizadas nesta manhã nas margens do Ribeirão das Cruzes, que passa pelo local do acidente, são duas mulheres e um casal gêmeos (um menino e uma menina) de 15 anos. O veículo também foi localizado totalmente destruído. No início desta tarde, as equipes encontraram o corpo de um homem. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.