FLORA RICA: Fabio Luiz Florentino de Faria é eleito presidente da Câmara Municipal

Nesta quarta-feira (28), foi realizada sessão extraordinária para a eleição da nova Mesa da Câmara Municipal de Flora Rica para o biênio 2023/2024.

Foi eleito para o cargo de presidente o vereador Fábio Luiz Florentino de Faria (Fabinho) que obteve seis votos dos 9 vereadores.



Ainda foram eleitos para compor a Mesa da Câmara Municipal de Flora Rica: Marialice Carlos da Silva (vice-presidente), Maria Aparecida Olegário (1ª secretária) e Ronie Rodrigues Moreira (2º secretário).

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o presidente eleito Fabinho agradeceu os votos de confiança dos vereadores e afirmou que o trabalho será transparente e com responsabilidade sempre em favor da população de Flora Rica.