FLÓRIDA: Prefeitura contrata empresa para obras de modernização do Ginásio de Esportes

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista abriu licitação para a contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e adequação visando a modernização do Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi, localizado no centro da cidade.

No processo de licitação realizado pela Prefeitura, foi vencedora a empresa Antonio Carlos Pereira & Cia. Ltda. (Mineiro Serralheria) de Flórida Paulista, que apresentou a proposta de R$ 824.487,41.

De acordo com processo licitatório realizado pela Prefeitura de Flórida Paulista, a empresa foi contratada por regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços.

Para a execução da obra foi conquistada uma verba no valor de R$ 700 mil viabilizada pelo deputado estadual Vinicius Camarinha junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior.

O prefeito Fróio ressaltou ainda que além da verba viabilizada pelo deputado, a Prefeitura Municipal deverá entrar com uma verba de contrapartida prevista em mais de R$ 124 mil.

Fróio ressaltou a necessidade de obras no Ginásio de Esportes visando melhorar a sua estrutura, além de resolver diversos problemas apresentados, com intuito de garantir um local apropriado para a prática esportiva e sediar eventos esportivos e culturais.