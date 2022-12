Junqueirópolis recebe o prêmio de 1º lugar na categoria “Universalização do Acesso à Pré-Escola”

O prefeito Osmar Pinatto recebeu o prêmio do Diretor do Escritório Regional de Presidente Prudente Prof. Francisco Torturello (Xykão), que veio pessoalmente a Junqueirópolis para entregar o troféu de 1º lugar na universalização do acesso à pré-escola, entre as cidades de até 50 mil habitantes.

Somente 27 cidades foram premiadas por suas iniciativas inovadoras nas áreas de saúde, educação, segurança e desenvolvimento socioeconômico.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), iniciou a entrega de troféus para os municípios vencedores da última premiação do 2º ciclo do Programa Parcerias Municipais. A iniciativa concedeu 27 prêmios aos municípios que se destacaram ao longo do período.

O Parcerias Municipais incentiva os municípios paulistas a elaborarem políticas públicas capazes de mitigar os problemas existentes em saúde, educação, segurança e desenvolvimento socioeconômico.

“Esse foi um ciclo importante, impactando 621 cidades com mais de 10 mil ações e 26 mil entregas planejadas. A dedicação dos municípios foi homenageada na premiação que encerrou o 2º ciclo do Programa.

Os Diretores dos Escritórios Regionais da SDR assumiram a missão de entregar os troféus para os gestores municipais”, disse Renan Bastianon (Coordenador do Programa pela SDR).

Na terça-feira (26), o Diretor do Escritório Regional de Presidente Prudente Prof. Francisco Torturello (Xykão) disse: “É gratificante entregar o troféu do Programa Parcerias Municipais e ver o empenho das Prefeituras no sentido de atingir os objetivos propostos”.

Na região de Presidente Prudente o Diretor do Escritório Regional Prof. Francisco Torturello (Xykão), entregou o troféu para a Prefeitura de Junqueirópolis, através do Prefeito Osmar Pinatto e sua assessoria.

A cidade foi premiada no desafio de incentivo à pré-escola, na categoria de até 50 mil habitantes.

Premiação Parcerias Municipais

A transmissão ao vivo realizada no dia (15/12), no canal do YouTube da SDR concedeu 27 prêmios aos municípios que se destacaram ao longo do período.

Para definir os vencedores, foi analisada a consistência dos planos de ação executados – alinhamento das entregas às ações e qualidade das comprovações das entregas realizadas, execução dos planos de ação e o engajamento no programa – número de planos e ações cadastradas por desafios, acesso e atualização da plataforma (critério de desempate).

“Por uma questão de responsabilidade e respeito aos municípios e à nova gestão, desta vez não conseguimos premiar as cidades com recursos financeiros.

A cada etapa para formalização de convênios há procedimentos e exigências de documentação a serem cumpridos pelas Prefeituras, o que não será possível realizar neste ano”, explicou Francisco Torturello.