SALMOURÃO: Vereador informa instalação de parque e academia ao ar livre no bairro Guarani

O vereador Wesley Barbosa apresentou indicação na Câmara Municipal de Salmourão, solicitando ao Poder Público Municipal para que providencie a instalação de parque infantil e academia ao ar livre no bairro Guarani.

Em resposta a indicação apresentada pelo vereador Wesley Barbosa, a administração municipal esclareceu que em um curto espaço de tempo irá tomar as medidas cabíveis para a revitalização da praça do bairro Guarani, bem como também irá providenciar a implantação de parque e academia ao ar livre no local.

De acordo com o vereador, a prefeita ressaltou no ofício enviado à Câmara Municipal que isso é de extrema importância para os moradores do bairro e para as pessoas que o visitam.

“Seguimos atuantes no compromisso com o nosso trabalho em prol de uma melhor qualidade de vida para nossa população”, finalizou o vereador Wesley Barbosa.