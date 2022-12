ARTIGO: Que venha 2023

No ano de 2022 foram tantas emoções! Não fomos campeões da Copa do Mundo no Catar. O País ficou dividido ideologicamente no campo das eleições presidenciais. O conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia trouxe complicações para o Brasil. Inflação descontrolada. Ufa, até cansa de ver este retrospecto.

No fim de ano há um clima de despedida e, ao mesmo tempo, expectativa de algo novo mais saudável para a nossa saúde emocional.

Pode também ser um tempo próprio para que haja a reflexão sobre o que vivenciamos, fazendo um balanço que mostre as perdas e ganhos.

É momento de projetar novos sonhos e metas, para que cada vez mais o bem-estar, equilíbrio e valorização das reais prioridades sejam atingidas.

O Ano Novo pode ser um tempo para descobrir, identificar e lidar com nossas próprias emoções, para termos uma visão mais generoso em relação a vida em sociedade. É a hora perfeita para nos reinventarmos, ajustando escolhas e posturas. E, o mais importante, nos reaproximarmos de quem mais amamos, de peito aberto, livres de mágoas e rancores.

Nestes dias finais de 2022 somos fatalmente invadidos por uma prestação de contas própria de nossa consciência e sobre tudo que permeou a nossa vida. São sentimentos fortes e provocantes. A gente sente desejo de contar nossas vitórias, mas entre elas, podem aparecer também umas desilusões pelo que ainda não conseguimos conquistar.

É nestes momentos que devemos focar na força e nas virtudes internas desenvolvidas no decorrer do ano. Algumas marcas são pesadas. Porém é necessário fazer as escolhas sobre o que vamos deixar que influencie nossas vidas, transformando em experiências e sabedoria o que antes só servia para nos ferir, ou seja, dando novos significados.

Se atentarmos bem, o mundo é um lugar cheio de oportunidades. Carregados de bons pensamentos, construiremos nosso autoconhecimento e autocuidado, cada novo dia constituirá numa nova oportunidade, com novos caminhos e novos desafios.

No final de ano geralmente é um momento de correria e alvoroço. As famílias dedicam-se à organização das ceias e almoços especiais.

Todo final de período traz em si um chamado para um reinício. Nada melhor do que aceitar esta ocasião como um convite para andar por novos rumos e abraçar novos desafios, com pensamentos mais positivos e maneiras mais construtivas.

Neste Ano Novo, temos a ânsia dele vir cheio de boas novas. Então vamos valorizar o bem-estar coletivo, compreendendo, é claro, que ele principia dentro de cada um de nós.

Motivados por esta sensibilidade, que é acentuada nesta época do ano, quem sabe, seja o momento de passar a limpo determinados envelhecidos modelos mentais e seguir a procura de uma vida emocional mais leve e tranquila?

A psicoterapia pode auxiliar a oferecer o apoio necessário para começar 2023 com um espírito revigorado e abarrotado de novos planos para atingir!

Que possamos, com responsabilidade, criatividade e muito amor, traçar lindos planos para o novo ciclo!

Desejo para o seu 2023, novos sorrisos, novas histórias, novas pessoas… que você descubra soluções, alegrias e muita paz. Viva o novo ano! Viva a vida! E viva você! Feliz 2023!

Aguinaldo Adelino Carvalho

Psicólogo CRP 06/142740