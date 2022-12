Bêbado atropela e mata mulher na zona Sul de Marília

Uma mulher morreu depois de ser atropelada por um carro, na manhã desta sexta-feira (30), na avenida Jóquei Clube, trecho urbano da rodovia Transbrasiliana (BR-153), na zona Sul de Marília.

De acordo com as primeiras informações, Doraci Ferreira, de 61 anos, atravessava na faixa de pedestres, com duas sacolas na mão, quando foi atingida por um Corsa Sedan com placas de Vera Cruz.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve por lá, porém não chegou a prestar atendimento, já que a morte foi atestada no local do acidente.

O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que confirmou que ele dirigia embriagado – com 1,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Leandro Cantuário de Andrade, de 46 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal.

O caso ainda será registrado na Central de Polícia Judiciária. Câmeras de monitoramento de lojas nas proximidades podem ter registrado o atropelamento.