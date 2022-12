Carreta tomba na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou um acidente na Rodovia Marechal Rondon na tarde desta sexta-feira, 30. Foi um tombamento de uma carreta “bitrem” carregada com milho, que seguia no sentido Botucatu-Sesi.

O local é conhecido como a “curva do Sesi” e já foi palco de muitos acidentes. O trânsito em uma alça de acesso à Rondon teve que ser interditado por conta do milho que invadiu a pista, causando lentidão no trecho.