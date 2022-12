Osvaldo Cruz ganha unidade da rede de Supermercados Bigmart

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (28) a inauguração da unidade do supermercado da Rede Bigmart, em Osvaldo Cruz.

O supermercado está instalado na Avenida Brasil, 154 no Centro, próximo ao Estádio Municipal.

Contando com a presença da direção da rede de lojas, autoridades locais de vários segmentos e também da clientela, o evento marcou o início do atendimento à população de Osvaldo Cruz e região.

A reportagem do Portal Metrópole de Notícias ouviu o proprietário da Rede de Supermercados Bigmart, empresário Marco Antônio Rasquel. “É uma satisfação estar em Osvaldo Cruz neste dia maravilhoso para fazer a nossa segunda inauguração este ano, ou seja, inauguramos duas lojas neste ano, sendo que atualmente a rede conta com 23 lojas entre supermercados e lojas de moveis. Osvaldo Cruz é a porta de entrada na região, sendo que devemos implantar mais algumas lojas nessa linha, porque já estamos fortes na linha da Rodovia Marechal Rondon e agora estamos chegando na Paulista.”, disse.

Segundo o empresário, a Rede está fazendo contatos para comprar terrenos, como no caso de Dracena, onde pretendem inaugurar mais uma loja em maio do ano que vem.

Marco Antônio Rasquel destacou também que Osvaldo Cruz foi uma surpresa. “Ficamos surpresos pela mudança nos últimos 10 anos. Esta região melhorou muito nesse período e isso chamou a atenção para investir na cidade. Nossa proposta é trazer um mix diferenciado de produtos, preços atrativos, os melhores da região, atendimento diferenciado, um sistema moderno inédito onde você mesmo passa os produtos e paga sua própria conta, sendo uma rede que vem investindo muito em tecnologia.”, finalizou.

A chegada da Unidade da Rede Bigmart aqueceu o mercado de trabalho em Osvaldo Cruz, já que neste primeiro momento foram contratadas 120 pessoas para trabalhar na cidade, e de acordo com o proprietário, a ideia no futuro é aumentar esse número de contratados, com a possibilidade até da implantação de uma segunda loja.