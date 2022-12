OSVALDO CRUZ: Santa Casa restringe visitas como medida de prevenção ao Covid-19

A Santa Casa de Osvaldo Cruz restringiu visitas à unidade a partir desta quinta-feira (29). Segundo a instituição, a medida foi tomada por causa do aumento do número de internações por Covid-19.

Com a decisão, ficam restritas as visitas em geral aos pacientes do hospital. Na prática, só será permitido um acompanhante por paciente. Caso o paciente necessite de acompanhante permanente, só será permitida a troca duas vezes ao dia, às 7h e às 19h.

Na prática vai funcionar assim:

– só será permitido um acompanhante por paciente;

– a circulação de visitantes dentro do hospital está proibida, exceção ao acesso de um acompanhante por paciente;

– caso familiares queiram saber notícias do internado, o acompanhante será autorizado a sair do quarto/apartamento onde o paciente está e se dirigir até a recepção para dar informações aos familiares ou conhecidos.

Segundo a comissão técnica da Santa Casa, a medida foi tomada devido ao aumento de caso as infecções por Covid no município.

Até quarta-feira (28), data de publicação do último boletim epidemiológico, a cidade contabilizava 10.825 casos e 139 óbitos pela doença desde o início da pandemia, três mortes na última semana. Entre os dias 23 e 28 deste mês a cidade confirmou mais 175 casos da doença.

A medida segue decisão semelhante da adotada em vários hospitais da região, entre os quais o Hospital das Clínicas de Marília.

A Santa Casa conta com a colaboração e o entendimento de todos.