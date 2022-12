PARAPUÃ: Em fase final as obras no Estádio Municipal

Através das redes sociais, o prefeito Gilmar Martin Martins informou que entrou em fase final as obras de reforma, pintura e gramado do Estádio Municipal de Parapuã.

Com várias etapas nos últimos anos, as obras de reforma, adaptação e modernização do Estádio Municipal de Parapuã beneficiam toda a estrutura da praça esportiva visando garantir a sua reabertura para as competições esportivas e eventos em geral.

Com a reforma, o Estádio Municipal terá acessibilidade e toda a segurança necessária, além de estar mais moderno para eventos esportivos.

Para a execução das obras foram utilizadas verbas através de convênio com o Governo do Estado e também recursos próprios.

A Prefeitura Municipal contratou a empresa Company para a execução das obras.

“Nosso estádio entra em fase final da reforma, pintura e gramado; em breve entregaremos a nossa população mais um bem público reformado”, informou o prefeito Gilmar.