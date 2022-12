Secretaria de Desenvolvimento Regional apresenta verbas liberadas para as cidades da região

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), possui papel estratégico para as ações do Governo do Estado de São Paulo. Criada no Governo João Doria/Rodrigo Garcia e comandada por Marco Vinholi e Rubens Cury, a Pasta facilita a relação do Estado com os municípios paulistas. O diálogo, a integração, articulação de parcerias e a formalização de convênios está entre as premissas da SDR.

De acordo com o diretor regional Francisco Torturello (Xykão), na Região Administrativa de Presidente, composta por 53 municípios e população aproximada de 920 mil habitantes, a Secretaria de Desenvolvimento Regional não mediu esforços em destinar recursos para obras de infraestrutura urbana e apoiar os municípios nas demais áreas de desenvolvimento.

Somente em 2021 e 2022, entre os investimentos em convênios diretos, Programas e emendas parlamentares, a SDR destinou, até a data de hoje 28/12/2022 por municípios.

Confira os valores destinados para cada município da região da Nova Alta Paulista:

ADAMANTINA – R$ 5.787.901,52

DRACENA – R$ 5.200.000,00

FLORA RICA – R$ 1.177.000,00

FLÓRIDA PAULISTA – R$ 1.600.000,00

INÚBIA PAULISTA – R$ 775.976,78

IRAPURU – R$ 1.640.000,00

JUNQUEIRÓPOLIS – R$ 4.800.000,00

LUCÉLIA – R$ 1.480.000,00

MARIÁPOLIS – R$ 600.000,00

MONTE CASTELO – R$ 400.000,00

NOVA GUATAPORANGA – R$ 400.000,00

OSVALDO CRUZ – R$ 4.255.000,00

OURO VERDE – R$ 2.785.000,00

PACAEMBU – R$ 3.665.000,00

PANORAMA – R$ 1.850.000,00

PAULICÉIA – R$1.100.000,00

PRACINHA – R$ 1.650.000,00

SAGRES – R$ 1.000.000,00

SALMOURÃO – R$ 1.200.000,00

SANTA MERCEDES – R$ 2.746.927,03

SÃO JOÃO DO D’ALHO – R$ 1.488.830,65

TUPI PAULISTA – R$ 1.578.000,00