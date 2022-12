Velório de Pelé começa na segunda-feira na Vila Belmiro em Santos

O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, será embalsamado para ser velado na próxima segunda-feira, 2. O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira, 29, de falência de múltiplos órgãos decorrente de câncer de cólon.

De acordo com informações apuradas pelo Terra, o velório será na Vila Belmiro, em Santos, local onde o ídolo foi revelado no esporte. O enterro será na terça-feira, às 10h, no Memorial Necrópole Ecumênica, próximo à Vila.

Pelé estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Com diagnóstico de infecção respiratória, ele passou a ser submetido a cuidados paliativos nas últimas semanas.

Entenda como será velório de Pelé

O corpo de Pelé será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Santos, o corpo seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o estádio na madrugada de segunda-feira, 2. O caixão será posicionado no centro do gramado.

A previsão é que o acesso do público seja liberado a partir das 10h. Fãs e torcedores terão acesso ao estádio pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades serão recebidas no portão 10.

O velório ocorrerá até as 10h da terça-feira, 3. A partir de então, o corpo de Pelé seguirá em cortejo pelas ruas de Santos, passando pelo Canal 6, onde mora a mãe do Rei, dona Celeste, em direção ao Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro de Pelé será fechado para os familiares.

Luto oficial

A morte de Pelé foi confirmada no meio da tarde desta quinta. Por causa da perda, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, decretou luto de sete dias.

“Pelé é o maior nome dos muitos atletas que conduziram o Brasil à glória do futebol mundial, o maior gênio do esporte, um embaixador global da nossa arte, talento e simpatia”, disse.