FLÓRIDA: Inaugurada a “Areninha Tiago dos Santos Renz”

Aconteceu na última quinta-feira, dia 29 de dezembro, a solenidade de inauguração da nova praça esportiva em Flórida Paulista, sendo o Projeto Areninha do Governo do Estado.

A implantação do Projeto Areninha foi na pista de cooper, no espaço que possui gramado. Desta forma, o campo de futebol society e a quadra de basquete 3×3, ficaram dentro da pista de cooper, deixando o local com um novo visual e com várias opções da prática de esportes.

O novo espaço conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de led.

A obra feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista – que disponibilizou o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica – sendo que o Governo do Estado executou a obra através de uma empresa contratada.

A implantação deste novo espaço esportivo em Flórida Paulista foi viabilizado pelo deputado estadual Vinícius Camarinha junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Esportes, com investimento no valor de R$ 350 mil.

Através de lei municipal de iniciativa da Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal, este novo espaço esportivo recebeu a denominação de “Areninha Tiago dos Santos Renz”.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Fróio, vice-prefeito Nei Gazola, vereadores, secretários municipais, deputado Vinicius Camarinha, familiares do homenageado “Tiago dos Santos Renz”, jogadora profissional Rita Bove, atleta floridense que está na categoria de base do Flamengo Rogerinho, esportistas floridenses e grande número de pessoas da comunidade.