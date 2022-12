FLORIDA: Prefeitura inaugura Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista inaugurou na última quarta-feira, dia 28 de dezembro, o Centro Esportivo Municipal, construído nas antigas instalações do Clube Recreativo Guanabara.



O Centro Esportivo recebeu o nome de “Dr. Hiroshi Osaki”, em homenagem ao médico floridense falecido há alguns anos.

A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades municipais e familiares do homenageado, da Banda Marcial, jogadora profissional floridense Rita Bovi e grande número de pessoas.

Prefeito Froio fez uso da palavra ressaltando o trabalho dedicado para executar e finalizar a obra, onde agradeceu o apoio da Câmara Municipal. A família do Dr. Hiroshi Osaki agradeceu a homenagem.

As obras de implantação do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki” foram finalizadas recentemente após diversas paralisações e adequações no projeto de execução.

A obra é fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e o Governo Federal, por meio do antigo Ministério do Esporte.

O Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki” possui quiosques, campos de futebol, quadra de tênis, piscina, equipamentos de lazer e recreação, sanitários, entre outras.