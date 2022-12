FLÓRIDA: Virada do ano com Dj na praça

Flórida Paulista terá sua virada do ano com a realização de um evento com Dj na Praça Gerson Ferracini.

O evento foi confirmado pela Prefeitura de Flórida Paulista na tarde deste sábado (31).

Visando valorizar as empresas e investidores de Flórida Paulista, foi contratada a empresa Paschoal Som Iluminação e Imagem que com sua estrutura vai proporcionar entretenimento na noite dos floridenses, recebendo também pessoas de toda a região.

Além de garantir uma atração para a população, o evento também proporcionada uma maior circulação de pessoas, resultando ainda em maior movimento para as empresas que atuam no segmento de lanchonetes, comércio de bebidas e comidas que funcionam em período noturno.

A Praça Gerson Ferracini recebeu a instalação de banheiros químicos para melhor atender a população.

A Administração Municipal deseja um excelente 2023 para a população floridense.