Capotamento deixa motorista ferido

Um homem de 31 anos ficou levemente ferido após capotar o veículo que dirigia em uma estrada rural de Osvaldo Cruz (SP), na noite desta sexta-feira (30).

A vítima, residente em Osvaldo Cruz, seguia pela estrada rural do antigo IBC, com seu veículo Fiat Uno, e por motivos a serem apurados veio a capotar o veículo, sendo socorrido com ferimentos leves pela Unidade Resgate até a Santa Casa local.

Já em relação ao veículo foram tomadas as medidas administrativas e recolhido ao pátio do DETRAN de Dracena.