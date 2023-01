FLÓRIDA: Vereador Professor Rafael é eleito presidente da Câmara Municipal

Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, aconteceu a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Flórida Paulista para o biênio 2023/2024.

Para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, foi eleito o vereador Professor Rafael Gonçalves dos Santos que recebeu os votos de todos os vereadores, sendo os 9 votos.

O vereador Professor Rafael foi empossado automaticamente e já passou a conduzir a sessão, para a eleição dos demais cargos da Mesa da Câmara Municipal.

Foram eleitos para vice-presidente a vereadora Priscila Palomares com 9 votos, para 1º secretário Tiago Ribeiro de Souza com 8 votos e para 2º secretário foi eleito o vereador José Ricardo David de Oliveira com 9 votos.

Ainda foram eleitos para suplentes de secretários os vereadores João Catenga e Gato do Ovo.

O vereador Tiago que deixou a presidência da Câmara Municipal enalteceu a demonstração de unidade dos vereadores em torno de um nome para a eleição da Mesa e também agradeceu os membros da Mesa Diretora que encerra o mandato (2021/2022), a administração municipal e aos funcionários do legislativo.



Também fizeram uso da palavra os vereadores Ricardo, Gato do Ovo, Zé do Ico, João Catenga, Priscila Palomares e Hermano Mota.

O novo presidente, Professor Rafael, agradeceu os votos dos vereadores, seus familiares e seu grupo de amigos, ressaltando que a Câmara Municipal mostrou que pode trabalhar unida em favor da comunidade floridense e que espera o apoio de todos, para que possa sempre buscar o melhor para Flórida Paulista.