Floridense conquista bolsa de estudos em Portugal e pede ajuda para realizar sonho

O floridense Wellington Henrique Silvério, recebeu nesta terça-feira (3), uma das notícias mais importantes de sua vida, a sua aceitação através de uma bolsa de estudos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre, em Portugal.

A carta assinada por Luís Baptista, do Gabinete de Relações Internacionais, informa ainda o período de fevereiro a julho de 2023, no qual Wellington deverá participar do período de estudos.



AJUDA PARA REALIZAR O SONHO

Wellington que estuda no Centro Paula Souza, está contando com a ajuda de familiares, amigos e da população de Flórida Paulista e região para poder concretizar este tão sonhado objetivo.



Uma vaquinha via PIX, foi disponibilizada através das redes sociais e vai arrecadar doações para custear a ida e volta em São Paulo para a emissão do visto, além de adquirir as passagens de ida e volta para Portugal que precisam ser apresentadas para emissão e posteriormente encaminhar toda a documentação confirmando sua ida para o País, o que precisa ocorrer até a próxima semana.

O PIX pode ser enviado através do contato telefônico: 18997377983 (em nome de Mônica Aparecida da Silva – mãe de Wellington).

Na busca pelo sonho, Wellington vendeu até seus instrumentos que tocava na igreja, além de videogame e outros pertences.

Qualquer quantia será bastante útil e vai colaborar com o floridense nesta importante etapa de sua vida.