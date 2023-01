Morador de Osvaldo Cruz acerta 5 dezenas e fatura R$ 45 mil na Mega da Virada

Um sortudo ou sortuda de Osvaldo Cruz faturou um prêmio de R$45.438,78 ao acertar cinco das seis dezenas da Mega da Virada.

Apenas um número separou o prêmio das cinco apostas que fizeram os seis números da faixa principal, cujo valor pago foi R$ 108.393.993,26, como informa a Caixa Econômica Federal.

O sorteio ocorreu na noite de sábado (31/12). Os números foram: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

Entre os ganhadores, três apostas foram bolões: a de Santos, com bolão de 34 cotas, a segunda em Arroio do Sal, com bolão de 45 cotas e a terceira em São José da Bela Vista, com bolão de 9 cotas.

Já na segunda faixa de premiação, de cinco números, 2.485 apostadores vão levar R$ 45.438,78 cada. Os 183.921 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 877,04 cada.

Em 2022 foram feitas mais de 435,21 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 1,95 bilhão em arrecadação, 30% a mais que no ano passado. O prêmio é o maior da história.